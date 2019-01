De verhuizing van twee woningen in de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn is iets uitgesteld. Eerder werd 15 januari aangehouden als datum voor de verhuizing, maar omwonenden hebben inmiddels schriftelijk te horen gekregen dat de datum is verplaatst.

De verhuizing stond eerder gepland in het najaar van 2018, maar door uitloop en tegenvallers bij diverse werkzaamheden is de verhuizing verplaatst naar januari.

"Door diverse omstandighedem worden de woningen niet 15 januari 2019 verplaatst, maar vooralsnog in week 5 van 2019", zo staat geschreven in de brief. Dit komt neer op de laatste week van januari, begin februari.

De twee-onder-een-kapwoningen moet plaats maken voor nieuwbouw en worden daarom als geheel verhuisd naar een nieuwe plek in dezelfde straat, van nummer 61 naar nummer 69 In de dagen voor de verhuizing wordt de route van de verplaatsing voorbereid.

Hierbij worden onder andere lantarenpalen verwijderd en wordt de weg voorzien van rijplaten. Op de dag van de verhuizing zal de straat vanaf nummer 59 tot en met 79 geheel zijn afgesloten. Ook zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer tegen te houden. Voetgangers kunnen de straat beperkt passeren.

Op last van de gemeente moeten bewoners van huizen langs de verhuisroute hun woning tijdens de dag verlaten, zodat de huizen leeg zijn. "Natuurlijk wordt er voor een verwarmde ruimte gezorgd met drinken een versnapering", belooft de uitvoerende partij. Voor de betreffende bewoners volgt op korte termijn extra informatie.