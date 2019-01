Alphen aan den Rijn

Archeon opent expositie 'Ontstaan van Holland' in het Romeinse Badhuis

In het Romeinse Badhuis van Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn is de expositie "Ontstaan van Holland" zaterdag geopend. Topstuk is de "Stoel van Overschie" uit de twaalfde eeuw. Deze stoel was ooit van een belangrijk persoon, mogelijk zelfs van een graaf van Holland.