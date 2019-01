Een automobilist die eind 2018 werd aangehouden wegens rijden onder invloed van drugs, blijkt 102.8 keer de toegestane maximum drugs in zijn bloed te hebben gehad.

Dat meldt de politie van Alphen aan den Rijn vrijdag.

De man werd aangehouden nadat een speekseltest aanduidde dat hij drugs op had. Een arts nam bloed af om te kijken wat en hoeveel hij precies gebruikt had.

Begin januari ontving de politie het resultaat. De man had 5140 microgram amfetamine per liter bloed in zijn lichaam, terwijl 50 microgram (bepaalde) drugs per liter het toegestane maximum is.