Vereniging Parkmanagement De Schans II en Gemeente Alphen aan den Rijn hebben donderdag een convenant gesloten voor collectieve camerabeveiliging van het bedrijventerrein de Schans II.

De camerabeveiliging van het bedrijventerrein in Alphen aan den Rijn vormt een aanvulling op de al bestaande surveillance. De extra beveiliging moet criminaliteit en overlast voorkomen, ervoor zorgen dat mensen er veilig en ongestoord kunnen werken en daarmee bijdragen aan een goed ondernemersklimaat.

"Nadat in het afgelopen jaar geen draagvlak meer bleek te zijn voor centraal geregelde beveiliging voor alle bedrijventerreinen, hebben we als vereniging Parkmanagement de handschoen opgepakt en zelf de beveiliging geregeld. Als bedrijven staan we voor een veilig ondernemers- en werkklimaat op De Schans II en we zijn dan ook erg blij met deze stap", aldus Enrico Daamen, voorzitter van Vereniging Parkmanagement De Schans II.

Ook wethouder Gerard van As, die namens de gemeente het convenant heeft ondertekend, is blij met dit initiatief. "Het is goed om te zien dat ondernemers gezamenlijk het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen om hun bedrijventerrein veilig en duurzaam te houden. Dit is een prachtig voorbeeld van een goed georganiseerd bedrijventerrein en dat steunen we graag."