In de Brederodestraat in Alphen aan den Rijn zijn zaterdagavond op last van de brandweer twaalf appartementen ontruimd. In een berging onder de woningen in het centrum was brand uitgebroken.

De brandweer ventileert het pand. Bewoners mogen hun woning nog niet in.

In de berging stond een fiets in brand. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand.