In de afgelopen maanden is over Aarplein in Alphen aan den Rijn een nieuwe weg aangelegd. Vanaf zondag 6 januari 13.00 uur wordt dit de nieuwe hoofdroute over het plein. Dat geldt voor al het verkeer, ook voor de busdiensten van Arriva.

De weg is verlegd in verband met de diverse werkzaamheden die op korte termijn starten aan de Lage Zijde. Zo start bouwbedrijf Thunnissen maandag 7 januari met de bouw van woningen op Aarplein-Oost. Het parkeerterrein op dit deel van het Aarplein vervalt dan grotendeels. Bij de ingang van de Aarhof blijft een verkleind parkeerterrein over en langs de Thorbeckestraat zijn inmiddels ter compensatie twee tijdelijke parkeerterreinen gerealiseerd.

Ook wordt in januari 2019 gestart met het doortrekken van de Thorbeckestraat naar de Oranje Nassausingel. Hierbij wordt onder andere een rotonde aangelegd op de kruising van de Lijsterlaan en Bloemhofstraat met de Thorbeckestraat.