Bouwbedrijf Thunnissen start maandag met de bouw van woningen op Aarplein-Oost, waarmee het parkeerterrein grotendeels komt te vervallen. De nieuwe weg over Aarplein-West wordt vanaf zondag 13.00 uur in gebruik genomen.

Op Aarplein-Oost worden in de eerste fase 43 woningen gerealiseerd. De bouw van deze woningen duurt ongeveer een jaar. De bouw van de resterende 62 woningen volgt wanneer het cBA-gebouw (bibliotheek, archief, parkeergarage) in 2020 gereed is.

Langs de Thorbeckestraat, tussen de Ortolaanstraat en de Bloemhofstraat, zijn twee tijdelijke parkeerterreinen gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen blijven bestaan totdat de nieuwe parkeergarage in 2020 in gebruik wordt genomen. Het parkeerdek op de Aarhof is weer open en bij de ingang van de Aarhof blijft een verkleind parkeerterrein over.

De gemeente start deze maand ook met het doortrekken van de Thorbeckestraat naar de Oranje Nassausingel. Op de kruising van de Lijsterlaan en de Bloemhofstraat met de Thorbeckestraat wordt een rotonde aangelegd.

Bij de inrichting van de nieuwe Thorbeckestraat worden ook nieuwe bomen aangeplant, net zoals in de omgeving van het Thorbeckeplein is gedaan. De verwachting is dat de werkzaamheden rond de zomer van 2019 zijn afgerond. Vanaf dat moment heeft het gebied Stadshart Lage Zijde een nieuwe entree gekregen via de Oranje Nassausingel.