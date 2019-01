De politie moest tijdens de jaarwisseling ruim veertig keer in actie komen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Volgens Veiligheidsregio Hollands Midden vonden er tussen 31 december 2018 22.00 uur en 1 januari 2019 5.00 uur in totaal 44 jaarwisseling gerelateerde incidenten plaats.

In de Snijdelwijk in Boskoop werd door de Mobiele Eenheid (ME) gesurveilleerd nadat er twee auto's waren uitgebrand. In de gemeente is eenn persoon aangehouden.

De brandweer gaf op Nieuwjaarsdag aan dat de jaarwisseling druk maar relatief ontspannen is verlopen. Er waren 23 meldingen voor kleine containerbranden, liet de veiligheidsregio dinsdag weten.