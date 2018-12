De brandweerploeg in Alphen aan den Rijn staat aankomende jaarwisseling klaar om te reageren op meldingen, maar geweld wordt niet getolereerd. Brandweer Hollands Midden heeft dit jaar een zerotolerancebeleid opgesteld.

"Wordt er agressie of geweld tegen je gebruikt tijdens oud en nieuw? Word je bedreigd? Doe dan aangifte", zo luidt het beleid.

De brandweer is gewend om te reageren op diverse meldingen met oud en nieuw. "Uiteraard zijn er veel vuurwerkgerelateerd", vertelt brandweerman Arie Rijsdam. "Van brandjes in prullenbakken tot het blussen van vreugdevuurtjes. Maar ook vuurwerk op het dak dat een brand veroorzaakt of een vuurpijl die per ongeluk door een open raam naar binnen vliegt. Het hoort er allemaal bij." Echter heeft de brandweer soms ook te maken met baldadigheid. "Dat zie je vooral met heel zwaar vuurwerk. Levensgevaarlijk", noemt Rijsdam het.

De brandweer staat tijdens de jaarwisseling in nauw contact met de politie die, net als de ambulancedienst, ook gebruik maakt van het protocol. Bij geweld of bedreiging tegen hulpverleners is de politie snel ter plaatse en wordt er altijd aangifte gedaan. Als de dader gepakt wordt, wordt via het Openbaar Ministerie gebruik gemaakt van het snelrecht waarbij de dader al binnen enkele dagen voor de rechter moet verschijnen.

Rijsdam is het eens met protocol. "In Gouda, dat ook onder het district Hollands Midden valt, liep het enkele jaren geleden uit de hand met oud en nieuw. Dat maakt toch wel indruk", stelt de Alphense brandweerman. "Mocht je in een conflict terecht komen dan kun je daar fysiek iets aan overhouden, zeker met zwaar vuurwerk. Wij willen als brandweer ook gewoon ons werk doen en veilig naar huis kunnen. Voor ons is het immers ook oud en nieuw."