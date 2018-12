Een negentienjarige man uit Woerden is zaterdag opgepakt op het Stationsplein in Alphen aan den Rijn nadat hij een conducteur heeft mishandeld. Hij werd staande gehouden door de conducteur omdat hij zonder kaartje reisde.

Dat meldt de politie van Alphen aan den Rijn maandag. De man probeerde de trein uit te vluchten nadat hij werd betrapt door de conducteur. Toen de conducteur hem staande hield, mishandelde hij hem.

Zaterdag en zondag moest de politie elf keer ingrijpen bij ruzies en conflicten.

Afgelopen weekend kreeg de politie in Alphen nog drie maal te maken met winkeldieven in drie verschillende winkels. Ze zijn allemaal verhoord en moeten zich later op de rechtbank melden.

Ook werd op drie plekken in de gemeente ingebroken in personenauto's. In een geval werden twee winterbanden gestolen en in een geval een kentekenplaat.

Tenslotte kreeg de politie twee keer een melding van een naakte man die mensen aansprak op straat. Hij zei nudist te zijn. De politie heeft de man niet kunnen vinden.