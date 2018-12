In januari 2019 wordt gestart met het doortrekken van de Thorbeckestraat naar de Oranje Nassausingel in Alphen aan den Rijn. Ook wordt dan de aanleg van een rotonde op de kruising van de Lijsterlaan, Bloemhofstraat en Thorbeckestraat gerealiseerd.

Tijdens de werkzaamheden wordt in de Koolmeesstraat de definitieve bestrating aangebracht. Bij de inrichting van de nieuwe Thorbeckestraat zullen ook nieuwe bomen worden aangeplant, net zoals in de omgeving van het Thorbeckeplein is gedaan.

"In alle fasen van het werk, zal voor doorgang van het verkeer worden gezorgd", belooft de gemeente. De verwachting is dat de werkzaamheden rond de zomer van 2019 zijn afgerond. Vanaf dat moment heeft het gebied Stadshart Lage Zijde een nieuwe entree gekregen via de Oranje Nassausingel.