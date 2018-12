In het Romeinse Badhuis van Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn is de expositie "Ontstaan van Holland" zaterdag geopend. Topstuk is de "Stoel van Overschie" uit de twaalfde eeuw. Deze stoel was ooit van een belangrijk persoon, mogelijk zelfs van een graaf van Holland.

Vrijdag 21 december is de expositie opgebouwd. Zaterdag 22 december is de officiële opening. Daarna is 'Ontstaan van Holland' tot en met 31 maart te zien tijdens de openingstijden van Museumpark Archeon.

De 'Stoel van Overschie' is in 2013 opgegraven langs de Delftse Schie en is sindsdien eigendom van de Provincie Zuid-Holland. De stoel is geconserveerd en er is een replica van gemaakt.

Van de originele twaalfde-eeuwse stoel is uitzonderlijk veel bewaard gebleven. Circa 60 procent van het hout is er nog. Er is geen enkel ander middeleeuws exemplaar van voor 1450 bekend in Nederland.

Resten van stoel gevonden in dijk uit twaalfde eeuw

De resten van de stoel zijn gevonden in een dijk uit de twaalfde eeuw die waarschijnlijk is aangelegd door monniken van de Abdij van Egmond. De abdij bezat een kapel in Overschie. De monniken hebben veel dijken aangelegd in het waterrijke graafschap Holland.

Uit onderzoek blijkt dat de bijzondere stoel niet in Nederland is gemaakt. Het materiaal is namelijk fijnjarig beuken, deze houtsoort komt hier niet voor. Er zijn latere reparaties zichtbaar van elzen- en wilgenhout. Daaruit blijkt dat deze stoel heel lang in gebruik was.