Alphen aan den Rijn

Geen pilot verruiming tijden voor fastfoodrestaurants in centrum Alphen

Een door de raad gevraagde pilot om te bekijken of verkoop van fastfood in de nacht in het uitgaansgebied in Alphen-Stad mogelijk is, gaat niet door. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er te veel overlast ontstaat en dat er te weinig geïnteresseerde ondernemers zijn.