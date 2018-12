Het college heeft vogelpark Avifauna en ICT start-up Vivendo subsidie toegekend uit het Lokaal Economisch Fonds (LEF). De aangemelde initiatieven moeten bijdragen aan de doelstellingen uit het Economisch Actieprogramma 2016-2019.

Avifauna heeft de ambitie om de komende tien jaar uit te groeien naar een toekomstbestendig dierenpark, waarbij vogels prioriteit hebben. Om de vernieuwing in gang te zetten is een impuls nodig in de vorm van een schaalsprong. Het belangrijkste en meest bepalende onderdeel van de schaalsprong is de realisatie van een savannegebied in het park, waarvoor 50.000 euro aan subsidie is toegekend.

Vivendo wil een app ontwikkelen waarmee woningonderhoudsabonnementen aan eigenaren van koopwoningen binnen Alphen aan den Rijn worden aangeboden. Met de app wordt het woningonderhoud uit handen genomen, door woningeigenaren geautomatiseerd te koppelen aan onderhoudsbedrijven. Het project krijgt 49.998 euro aan LEF-subsidie.

Een derde aanvraag van het merk Boskoop om het "From Boskoop"-icoon in een fysieke vorm te visualiseren, voldeed nog niet aan de eisen en voorwaarden van de LEF-regeling en kon daardoor niet worden toegekend.