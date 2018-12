Een door de raad gevraagde pilot om te bekijken of verkoop van fastfood in de nacht in het uitgaansgebied in Alphen-Stad mogelijk is, gaat niet door. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er te veel overlast ontstaat en dat er te weinig geïnteresseerde ondernemers zijn.

Vanuit omwonenden, niet-horecaondernemers, politie en boa's wordt gemeld dat men vreest voor meer overlast. Het gaat daarbij om geluidsoverlast van bezoekers en om meer afval op straat in het uitgaansgebied rond de Julianastraat. De horecaondernemers zelf zijn nauwelijks geïnteresseerd. Er zijn slechts twee ondernemers die iets zien in het plan, maar dan wel op een aantal extra voorwaarden.

De Alphense gemeenteraad wil meer voor jongeren doen en stemde daarom in met de motie van raadslid Evon Zevenbergen (Nieuw Elan) om een peiling te doen met eventueel een pilot als de uitkomst positief is. Uit deze peiling blijkt dat een verruiming naar opening voor fastfoodrestaurants tot 5.00 uur op donderdag, vrijdag en zaterdag niet gewenst is. Daarom zal burgemeester Spies de gemeenteraad melden dat zij afziet van een pilot.