De gemeente Alphen aan den Rijn voert in de winter snoei- en dunningswerkzaamheden uit aan bomen en planten in de openbare ruimte. In januari gaan de eerste snoeiwerkzaamheden van start.

De winter is de meest geschikte periode omdat er dan geen bladeren aan de meeste struiken zitten en de groei stil staat. Als de beplanting door zou groeien, krijgt het onvoldoende licht en ruimte. Het uitdunnen van beplanting draagt soms ook bij de sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

In januari wordt onder andere in het Bedelaarsbos in Kerk en Zanen, langs het Dijkslootpad en de geluidswal Zegerpad in de Alphense wijk Ridderveld, in Boskoop aan de Peppelaan en aan de Windakker bij de sporthal gesnoeid.