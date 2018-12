Het bronzen beeld met de naam 'Moeder met kind' heeft een nieuw plekje gekregen aan de Anne Frankkade. Het beeld stond eerst op de brug tussen de Hooftstraat en Van Mandersloostraat in Alphen aan den Rijn.

Tijdens de herontwikkeling van de Lage Zijde werd het beeld verwijderd en opgeslagen door de gemeente.

"We hebben nu weer een mooie nieuwe locatie voor dit mooie beeld gevonden aan de Anne Frankkade", stelt de gemeente. Het beeld is inmiddels geplaatst op de kade naast horecagelegenheid Koeien & Kaas. Afgelopen vrijdag werd het kunstwerk officieel in gebruik genomen door wethouder Leo Maat.

Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Theo van der Nahmer (1917-1989). In 1978 kreeg het beeld een plekje in het Alphense stadscentrum.