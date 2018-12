De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil zo snel mogelijk een goed plan zien om het bestaan van Theater Castellum te waarborgen.

De Alphense gemeenteraad heeft donderdag 13 december 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud aan het gebouw van Theater Castellum. Nu wil de raad ook dat er een einde komt aan de financiële tekorten. De oorzaak is een veel te hoog ingeschatte exploitatie en een veel te lage gemeentelijke bijdrage.

Ondanks de keuze die de gemeenteraad heeft gemaakt voor de toekomst van Theater Castellum, wordt er toch een andere weg ingeslagen. "Wij zijn niet tevreden over de uitwerking van het scenario. We hebben een plan nodig waarvan we geloven dat het gaat werken en dat plan is er niet", aldus wethouder Kees van Velzen.

Wethouder Leo Maat van cultuur is bezig met de nieuwe Cultuurvisie voor de hele gemeente. Theater Castellum is daar onderdeel van. Maat wil graag van het theater een bredere cultuurinstelling maken en is hierover in gesprek met de directie van het theater.

Voorstel om van theater cultuurgebouw te maken

In het voorjaar komt de Cultuurvisie. Daarin zal een voorstel komen om van het theater een cultuurgebouw te maken of om het een maatschappelijke invulling te geven. Er is echter een derde optie aldus Van Velzen: "Wij hebben er geen probleem mee om te praten over een overname door een private partij. Maar, ook zo'n stap kan alleen als het gebouw goed onderhouden is."

Uit de toekomstvisie voor het theater, die met de gemeenteraad besproken wordt, zal ook blijken of en hoe het gebouw verbouwd moet worden voor de dan gewenste functies. Dit staat los van het groot onderhoud waarvoor de gemeenteraad 1 miljoen euro beschikbaar stelde.