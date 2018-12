Hoewel wethouder Kees van Velzen zijn gevraagde miljoen euro extra kreeg, is het gemeentebestuur niet blij met de voortdurende financiële problemen van theater Castellum. Alphen aan den Rijn hoort een theater te hebben, maar de gemeenteraad is niet blij met de gang van zaken.

"We staan met de rug tegen de muur als gemeenteraad, want anders valt het theater om", aldus raadslid Robert Blom (Nieuw Elan). "We stemmen in, maar we vinden het pijnlijk", meldde grootste oppositiepartij VVD. "Het is duidelijk dat het theater in zwaar weer verkeerd", aldus Ernst-Jan Straver (PvdA). "Een goed theater mag best geld kosten, maar dat moet wel beheersbaar zijn en dat is het nu niet."

Erik van Zuylen (GroenLinks) wees erop dat de kosten hoog zijn, maar desondanks laag in vergelijking met wat andere steden uitgeven aan hun theater.

Wethouder Van Velzen is net zomin gelukkig met de gang van zaken als de raadsleden. "We moeten dit achterstallig onderhoud oplossen. Het gaat onder meer om lekkage, maar het gaat vooral om de veiligheid van de bezoekers en medewerkers."

Lekkage onder waterlijn blijkt constructiefout

De lekkage onder de waterlijn die Theater Castellum al sinds de bouw heeft, blijkt een constructiefout te zijn. De wethouder bekijkt of de kosten die hieruit voortvloeien te verhalen zijn op de architect of aannemer, maar zegt dat het onderhoud niet kan wachten.

Het achterstallig groot onderhoud is ontstaan door de verdeling tussen de gemeente als eigenaar en het theater als huurder. Van Velzen heeft nu het complete onderhoud onder één dak gebracht, dat van de gemeente.

"Als de noodzakelijke reparaties zijn gedaan, is het theater op orde. We verwachten dat de tragedie wel een keer klaar is, als het onderhoud goed geregeld is."

Als het groot onderhoud is afgerond, volgt een volgende stap. Theater Castellum moet worden klaargestoomd voor de toekomst en dus moet er een goed plan komen. De keuze gaat tussen een breder cultureel aanbod, een grotere maatschappelijke functie of verkoop aan een commerciële partij.