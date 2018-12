Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn heeft afgelopen weekend de de geboorte van een witgezichtsaki gevierd. Het jonge dwergaapje is geboren in het Nuboso-verblijf, dat een Zuid-Amerikaans nevelwoud nabootst.

Vorig jaar werd er ook een jonge witgezichtsaki geboren, maar deze overleefde de bevalling niet. Het jong dat afgelopen weekend werd geboren is volgens Avifauna echter helemaal gezond.

Het geslacht van het diertje is nog niet duidelijk. "Het jong heeft net als moeder geen witte, maar een grijsbruine kop. Als het een mannetje is krijgt hij pas over een klein jaartje die karakteristieke, witte kop", aldus Avifuna.