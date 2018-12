De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van een inbraak op bedrijventerrein Heimanswetering in Alphen aan den Rijn. De inbraak vond in de nacht van woensdag op donderdag plaats, ter hoogte van de Koperweg.

Het is niet bekend of er bij de inbraak iets is buitgemaakt.

De inbraak werd gepleegd tussen 5 december 18.00 uur en 6 december 7.00 uur. Getuigen die in de omgeving iets verdachts hebben gezien, worden verzocht om contact op te nemen.