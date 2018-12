Er gaan meer sprinters op het traject Alphen-Woerden rijden. De treinverbinding tussen Leiden en Utrecht wordt een kwartierdienst.

De dienstregeling is waarschijnlijk over een jaar aangepast. De sprinters zijn een voorlopige oplossing.

Wethouder Kees van Velzen ziet de extra sprinters als een erkenning dat er meer passagiers zijn dat de huidige dienstregeling aankan.

Daarnaast is het hele traject Alphen-Utrecht aan een revisie toe, want zwaardere treinen zoals intercity's kunnen hier niet rijden. "We dachten dat we met z'n allen tussen Bodegraven en Woerden een passeerspoor konden aanleggen, maar toen gooide de slappe bodem roet in het eten", aldus van Velzen.

Het passeerspoor zou circa 70 miljoen euro kosten, door het noodzakelijke verstevigen van de ondergrond zou daar ongeveer 120 miljoen euro bij komen. Een oplossing voor de slappe bodem wordt nu onderzocht in de MIRT, het meerjaren plan van de Rijksoverheid.

Volgens Van Velzen is voor de lange termijn, tegen 2030, een structurele oplossing nodig. De wethouder verwacht dan zoveel passagiers vanuit Den Haag en Schiphol dat het spoor "compleet vastloopt".