Alphen aan den Rijn

Groot oliespoor tussen Lisdodde en Flemingweg Alphen aan den Rijn

In de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn is woensdagmiddag een oliespoor ontdekt op de weg. Het spoor is een paar honderd meter lang en loopt van de Lisdodde, over het Speenkruid en de Amerikalaan tot aan de Flemingweg.