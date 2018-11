In de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn is woensdagmiddag een oliespoor ontdekt op de weg. Het spoor is een paar honderd meter lang en loopt van de Lisdodde, over het Speenkruid en de Amerikalaan tot aan de Flemingweg.

De brandweer is met zeep en water bezig om het oliespoor van de weg te verwijderen.

Vermoedelijk heeft een voertuig de olie op de weg gelekt. De veroorzaker van de lekkage is niet gevonden, omdat het spoor bij de Flemingweg opeens ophield.