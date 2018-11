Automobilisten kunnen vanaf 1 december per minuut betalen in parkeergarages en parkeerterreinen in parkeergarage Castellum, het parkeerdek Aarhof, parkeerdak Paradijslaan (boven de Hoogvliet), parkeerterrein Aarplein-Oost en parkeerterrein Bospark.

Het tarief voor het parkeren van een auto gaat op deze locaties met ingang van 1 december 2018 van 1,76 euro naar 1,80 euro per uur, waarmee de kosten per minuut op 3 cent kunnen worden afgerond.

Automobilisten betaalden al langer per minuut voor een auto die op straat geparkeerd staat, zowel via de automaat als via een mobiele parkeerapp. Het tarief op straat blijft 1.90 per uur, oftewel 3,2 cent per minuut.