In een woning aan de Briljantstraat in Alphen aan den Rijn is woensdag op donderdagnacht een gezin onwel geworden. De oorzaak is koolmonoxide.

De hulpdiensten rukte rond 1.30 uur uit, onder andere kwamen er twee ambulances ter plaatse. De drie gezinsleden, een vader, moeder en zoon werden door het ambulancepersoneel opgevangen en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

De brandweer heeft metingen verricht in de woning en daarbij kwam uit dat er een verhoogde concentratie koolmonoxide in de woning bevond. Ook in de boven gelegen woning werd koolmonoxide gemeten, echter betrof dit een lage concentratie.

De oorzaak ligt mogelijk bij de geiser van de woning. De toestand van de gezinsleden is onbekend.