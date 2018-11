De koopkracht in de gemeente Alphen aan den Rijn is in 2017 met 0,5 procent gestegen. Deze stijging ligt gelijk aan de groei op het nationale niveau van 0,5 procent.

Uit de cijfers blijkt dat de koopkracht met name afhankelijk is van het type huishouden. In lijn met de landelijke ontwikkeling, steeg de koopkracht het meest in gemeenten met relatief veel paren met kinderen en werkenden.

In gemeenten met relatief veel gepensioneerden met een substantieel aanvullend pensioen nam de koopkracht het minst toe. In sommige gevallen daalde deze zelfs.

In aangrenzende gemeenten steeg de koopkracht met hetzelfde percentage als in Alphen. Alleen in Kaag en Braassem (+ 0,4 procent), Zoeterwoude (+ 0,3 procent) en Leiderdorp (+ 0,2 procent) was de stijging minder sterk. Renswoude had in 2017 de sterkste koopkrachtgroei met 1,4 procent.