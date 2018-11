Komend weekend speelt AZC Moscow in de kwartfinale van de bekercompetitie tegen ZVL 1886. Zaterdag zal AZC Moscow te gast zijn in Leiden, waarna op zondag de tweede wedstrijd gespeeld zal worden om 18.00 uur in zwembad AquaRijn in Alphen aan den Rijn.

Afgelopen zaterdagavond speelde AZC Moscow eveneens tegen ZVL 1886. In AquaRijn werd deze wedstrijd gespeeld in het kader van de eredivisiecompetitie. In een gelijk opgaande wedstrijd kwam AZC Moscow niet in de problemen tegen de Leidse ploeg. Deze wedstrijd werd met 10-8 gewonnen door AZC Moscow.

Komend weekend staan de teams weer tegenover elkaar in de kwartfinale van de bekercompetitie. Op zaterdag zullen de teams tegenover elkaar in het water liggen in zwembad De Zijl te Leiden. Zondag ontmoeten de teams elkaar in het Alphense zwembad.