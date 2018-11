De bewoners van de Helmhof en de Grashof willen geen klimpark vlakbij hun tuinen. Hun bezwaar is de geluidsoverlast en de inkijk vanaf de circa 8 meter hoge klimvoorzieningen. Zij zeggen dit na een bijeenkomst georganiseerd door initiatiefnemer Bij Hen.

Wethouder Leo Maat reageerde donderdag 8 november voor een commissievergadering op de bezorgdheid van de Alphenaren. "Er is tot nu toe geen plan bij de gemeente ingediend. Wel is het zo dat op het beoogde terrein van de midgetgolfbaan van Bij Hen ook een recreatieve bestemming rust. Maar die is beperkt. Het zou kunnen dat het idee helemaal niet past in het bestemmingsplan."

De bewoners van de Helmhof en de Grashof zien liever geen klimpark vlak bij hun achtertuinen. Behalve de te verwachten geluidsoverlast van gebruikers, is er vanaf een hoge klimvoorziening ook veel inkijk in de tuinen en de woningen. Daarnaast denken de bewoners dat een klimpark veel bezoekers kan trekken dan vrezen zij voor parkeeroverlast in de wijk. "Het klimpark is gepland naast het Heempark. Dat bijt elkaar", aldus een bewoner.