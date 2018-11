Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas aan in Alphen aan den Rijn. De goedheiligman komt ook dit jaar aan op het Rijnplein, gevolgd door een rondrit te paard door het Alphense centrum.

Naar verwachting komt Sinterklaas met de overige Pieten rond 11.30 uur aan met Pakjesboot bij het Rijnplein. De Pakjesboot vaart via de Hefbrug en Swaenswijkbrug Alphen aan den Rijn binnen. Burgemeester Liesbeth Spies is aanwezig om de goedheiligman welkom te heten. Na de ontvangst maakt Sinterklaas te paard een rondrit door het centrum, vergezeld door ruim tachtig Pieten.

Vanaf 10.00 uur begint op het Rijnplein een programma op het Rijnplein in het Alphense centrum. Tijdens het programma worden demonstraties en optredens gegeven door enkele Alphense organisaties en zijn al enkele Pieten aanwezig. Naast de activiteiten op het Rijnplein is er in samenwerking met Junis bij de Adventskerk een Pietenplein, geeft de reddingsbrigade op de Aarkade een demonstratie en worden op het Thorbeckeplein demonstraties en optredens gegeven door Danscentrum De Vos, DOS, D-beatz en Pieten van het Alphens Sinterklaasjournaal.

Zwarte Piet

Tijdens de Alphense intocht zijn de traditionele Zwarte Pieten aanwezig. Voorzitter Sint in Alphen, Wouter Kranenburg, liet eerder weten: "De belangrijkste reden daarvoor is dat er vanuit de Alphense samenleving geen bezwaren zijn gekomen over de pieten. Daarnaast hebben onze pieten niet de kenmerken waar tegen wordt geprotesteerd. Ze zijn in alle opzichten gelijkwaardig aan de Sint."

Ook zijn er Glutenpieten aanwezig, die glutenvrij strooigoed bij zich hebben voor kinderen met een glutenintolerantie.

De intocht wordt georganiseerd door Sint in Alphen, onderdeel van Stichting Vakantiespel, in opdracht van het Alphense Centrum (Stichting Verenigde Ondernemers Centrum Alphen).