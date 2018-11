Een nog onbekende dader heeft in de nacht van woensdag op donderdag meerdere auto's opengebroken in Alphen-Noord. De inbraken werden gepleegd op de Doornenburg, de Engelenburg en de Händelhof in Alphen aan den Rijn.

Bij alle vier de voertuigen werden de ruitjes in getikt en zijn vervolgens de airbags uit de sturen en bij de passagiersstoel weggenomen.

In de Paddestoelenbuurt, ook in Alphen-Noord, werd afgelopen week ook al in meerdere auto's ingebroken. De daders wisten tot nu steeds te ontkomen.

De politie deed vorige week een oproep aan getuigen van de inbraken om zich te melden.