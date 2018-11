De politie heeft afgelopen weekend een 22-jarige man uit Bodegraven aangehouden in de Julianastraat in Alphen aan den Rijn. De man trok de aandacht door agenten te beledigen, waarna de agenten ontdekten dat de man een grote hoeveelheid geld en drugs bij zich had.

De man had ruim honderd gram hasj op zak. De wettelijke toegestane hoeveelheid hasj om bij je hebben bedraagt slechts vijf gram. Daarnaast had de man meer dan zevenhonderd euro aan briefgeld bij zich.

"Agenten uitschelden in de Julianastraat is niet handig als je toevallig ook een blok hasj en veel geld op zak blijkt te hebben", stelt de politie.

De politie heeft de drugs en het geld in beslag genomen. De zaak is nog in onderzoek.