The Art Shop Alphen sluit haar deuren aan de Euromarkt in Alphen aan den Rijn. De galerie in woonboulevard DaVinci zal vanaf december niet meer te bezoeken zijn. De activiteiten worden doorgezet op een andere locatie, het ghoyhuys in Oud Ade.

Eigenaar Maurice van Leeuwen laat weten dat de nieuwe locatie een veelzijdige plek is met expositieruimte, maar ook beschikbaar is als vergaderlocatie en plek om te overnachten.

"Best lastig om Alphen na zo'n vijftien jaar galerie te verlaten, maar ik heb er wel vertrouwen in dat de Alphenaar de weg naar Oud Ade weet te vinden", aldus Van Leeuwen.

Een nieuwe bestemming voor de ruimte aan de Euromarkt is er nog niet. "Het zou mooi zijn als hier op korte termijn een goede invulling voor komt", vindt Van Leeuwen.

In november is The Art Shop Alphen op vrijdag en zaterdag geopend en zal de collectie worden 'opgeruimd'.