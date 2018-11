Energieleverancier Liander is op korte termijn niet in staat om energie af te leveren en op te nemen. "De draad werkt maar één kant op", meldt wethouder Leo Maat, die wel in gesprek is om deze uitdaging op korte termijn op te lossen.

Onlangs bleek dat vooral energieprojecten en grotere bedrijven met duurzame plannen in de Greenport tegen een probleem aanlopen: energieleverancier Liander kan het aanbod niet aan.

De bottleneck is een laadstation bij Boskoop dat niet berekend is op piekbelasting. Alsof dat nog niet genoeg uitdaging is, wil Liander tot 2023 niets wijzigen aan het bestaande systeem.

In principe wil de gemeente Alphen aan den Rijn zo snel mogelijk een goede oplossing, omdat bij Boskoop-Hazerswoude inmiddels 32.000 zonnepanelen zijn gepland. Wethouder Maat is in gesprek om die oplossing te vinden.

"Er wordt in ieder geval haast gemaakt met een studie waarbij naar piekbelasting wordt gekeken." Al eerder meldde de wethouder dat Alphen zeker gaat helpen bij het vinden van een locatie voor een eventueel nieuw laadstation.