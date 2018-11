Begin volgend jaar komt er een nieuw fietsbeleidsplan. De kern van het nieuwe beleid wordt dan dat de fiets een meer prominente rol moet spelen. Dat geldt onder meer voor verkeer tussen de verschillende kernen. Ook moet de fiets vaker voorrang krijgen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 1 november kreeg de wens van de VVD om geen onderzoek te doen naar fietssnelwegen tussen steden de handen niet op elkaar. "De fiets moet landelijk juist meer aandacht krijgen", vindt wethouder Kees van Velzen.

"We verwachten dat op provinciaal niveau de fiets al meer aandacht krijgt na de statenverkiezingen. Daarom willen we een plan voor fietssnelwegen klaar hebben liggen, net als een aantal andere gemeenten. Als wij een plan hebben, staan we wel vooraan als het geld door de provincie wordt verdeeld."

Lokaal wordt ook hard gewerkt aan betere voorzieningen voor fietsers. Zo is een werkgroep met inwoners bezig met een plan voor fietspaden langs de Zijde in Boskoop. "Wat de bewoners willen is dan belangrijker dan wat de Fietsersbond wil", aldus Van Velzen.

In Alphen-Stad zijn onlangs verschillende rotonden langs de doorgaande wegen aangepast, zodat de fietsers voorrang hebben en aan beide zijden de rotonde kunnen passeren. De enige uitzondering is het Raoul Wallenbergplein.