De politie is op zoek naar getuigen van meerdere auto-inbraken in de Paddestoelenbuurt in Alphen aan den Rijn. De afgelopen dagen zijn er verschillende inbraken gepleegd.

De autoinbraken vonden plaats tussen dinsdag 23 oktober 2018 16.00 uur en vrijdag 26 oktober 2018 8.30 uur in de omgeving van de Paddelstoelenbuurt. De daders wisten tot nu steeds te ontkomen.

De politie hoopt dat bewoners melding maken van verdachte personen of situaties die zij in de wijk hebben gezien. "Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze auto-inbraken, neem dan direct contact op met de politie", aldus de politie.

Daarnaast roept wijkagent Ingrid Stolwijk op om verdachte situaties en inbraak op heterdaad te melden. "Heeft u informatie of iets gezien, geef dit alstublieft aan ons door", twittert Stolwijk.