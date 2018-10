De politie heeft woensdag geprobeerd om een 27-jarige man uit Alphen aan den Rijn aan te houden die nog een straf moet uitzitten. De man was niet thuis, maar vroeg middels een brief op de voordeur of de agenten zijn voordeur heel wilden laten.

Dit omdat hij "toch niet thuis was en zijn huisdieren anders doodsbang zouden worden."

In dezelfde brief deed de man de belofte dat hij zich in een paar dagen zou melden op het politiebureau: "Ik zal eerst wat zaken moeten regelen."

De politieagenten hebben de voordeur heel gelaten nadat werd geconstateerd dat de 27-jarige Alphenaar niet thuis was. "Maar wij gaan niet afwachten tot de man zich vrijwillig komt melden", aldus een woordvoerder.