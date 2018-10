De strooiploeg van de gemeente Alphen aan den Rijn gaat woensdagavond alle strooiroutes 'proefrijden'. Op deze manier is de ploeg goed voorbereid. Vanavond wordt natuurlijk 'zoutloos' gereden.

Elk jaar worden voorafgaand aan het nieuwe winterseizoen alle strooiroutes weer kritisch doorgenomen. Soms is het nodig de routes aan te passen, omdat bijvoorbeeld het wegennet uitgebreid is.

De strooiwagens beginnen met brugdekken, op- en afritten en specifieke locaties, de zogenaamde koude plekken. Daarna volgen ontsluitingswegen, doorgaande wegen, busroutes, uitrukroute van de hulpdiensten, hoofdfietspaden en plekken waar veel mensen samenkomen zoals kerken, zorgcentra en winkelcentra. Daarnaast strooit de ploeg handmatig op plekken waar veel mensen komen, zoals bij kerken, zorgcentra, winkelcentra, trappen en bruggetjes. Op eigen terreinen of delen van wijken wordt niet gestrooid.

Zoutbunker

De gemeente heeft aan de Hoorn in Alphen aan den Rijn een zoutbunker staan met een totale opslagcapaciteit van 600 ton strooizout. Op het decentrale opslagdepot op het ITC-terrein in Hazerswoude-Dorp staat een kleine zoutbunker waar ruim 100 ton wegenzout kan worden opgeslagen. Bij de leverancier in Harlingen ligt nog eens een exclusief gereserveerde hoeveelheid wegenzout voor de gemeente Alphen aan den Rijn klaar van 800 ton.

In totaal is er voor de komende winter dus ruim 1,5 miljoen kilogram wegenzout beschikbaar is. "De ervaring leert dat dat ruim voldoende is voor ons wegennet", aldus de gemeente.