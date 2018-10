De N11 tussen Leiden en Bodegraven gaat begin november twee keer in beide richtingen dicht. Beide keren is de rijksweg 's avonds laat tot de volgende middag afgesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden.

De weg is van vrijdag 2 november 21.00 uur tot en met zaterdag 3 november 12.00 uur afgesloten tussen Zoeterwoude (kruispunt Burgemeester Smeetsweg) en de N207 bij Alphen aan den Rijn.

Een week later vindt de tweede afsluiting plaats, namelijk van vrijdag 9 november 21.00 uur tot en met zaterdag 10 november 12.00 uur. Dan is de weg tussen Bodegraven en Alphen dicht.

Rijkswaterstaat clustert de werkzaamheden waardoor er niet meerdere keren per jaar aan de weg gewerkt hoeft te worden. Hiervoor vinden de werkzaamheden op nog maar twee momenten in het jaar plaats, maar is er wel een afsluiting van de weg nodig.