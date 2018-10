Ongeveer 25 mensen deden afgelopen zondag mee aan het 'hondensuppen' op de Zegerplas in Alphen aan den Rijn. De deelnemers klommen samen met hun huisdier op de windsurfplank om samen een stukje te peddelen over de plas.

De organisatie was in hadden van vereniging de Alphense Hondenbezitter en de windsurfvereniging in Alphen. Het evenement is eigenlijk door een stukje irritatie van windsurfers richting de honden en hun eigenaren, omdat de honden af en toe over de zeilen van de surfers liepen als deze in het gras te drogen lagen. Hierdoor ontstonden soms gaten in de zeilen.

Omdat de windsurfvereniging en de Alphense Hondenbezitter de band tussen de vereniging en hondeneigenaren wilde verbeteren werden de handen in een geslagen en werd het hondensuppen opgezet.

Beide verenigingen achten de activiteit geslaagd en voor herhaling vatbaar.

Verbodsbord werd vervangen

Zondag werd tevens het verbodsbord op het strandje bij de windsurfvereniging vervangen voor een 'verzoeksbord'. In plaats van het bord 'verboden voor honden' worden hondeneigenaren met het nieuwe bord verzocht om hun hond niet op het windsurfstrandje, maar 150 meter verderop bij het hondenstrandje een duik te laten nemen.

Dit zorgt volgens de Alphense Hondenbezitter voor minder irritatie bij de hondenbezitters.