De gemeenteraad is het eens met wethouder Gerard van As dat de winkelopeningstijden op dit moment niet aangepast hoeven worden. De winkeliers zijn tevreden, de winkeliersverenigingen zijn tevreden en er zijn geen geluiden dat het anders moet.

"We hadden toegezegd om een evaluatie te houden", legde wethouder Van As uit naar aanleiding van vragen van Caroline Blom (CU) en Mark Vermeulen (CDA). "Maar het blijkt niet nodig om te evalueren. Iedereen is tevreden, dus willen we het gewoon zo laten als het nu is." En daar is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn het mee eens.

In de winkeltijdenverordening is geregeld dat winkels open mogen zijn van maandag tot en met zaterdag van 6.00 uur 's morgens tot 22.00 uur 's avonds.

Op zondag mag dit van 12.00 tot 22.00 uur. Uitzonderingen zijn Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur. Dan zijn alle winkels gesloten.