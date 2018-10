Fondsenwervers hebben in totaal 7.500 euro opgehaald voor het organiseren van optredens en evenementen in Alphen. De opbrengst is onderverdeeld in kleine potjes, waardoor de regels van kleine subsidies ook van toepassing zullen zijn.

Door de opbrengst in kleine subsidies te verdelen, kwamen er zowel vragen uit de gemeenteraad als uit de popcultuur. Daaruit blijkt dat de voorwaarden voor het aanvragen van een kleine subsidie voor popmuziek niet in verhouding staan tot het maximale bedrag van 500 euro per aanvraag.

Wethouder Gert-Jan Schotanus meldde dat de opbrengst van 7.500 euro een leemte op zal vullen die is ontstaan na het opheffen van het PopPlatform in 2017. "Dit kalenderjaar doen we het zo. Na de evaluatie bekijken we hoe het anders of beter kan."

Na het opheffen van het PopPlatform is de functie van het platform overgegaan naar Theater Castellum. Inmiddels zijn verschillende partijen aan het onderzoeken hoe de popmuziek structureel gesteund of gefaciliteerd kan worden.