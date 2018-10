Alle begraafplaatsen in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn sinds kort online te vinden. Via een website kan men de exacte locatie van het graf van een overledene terugvinden op de acht algemene begraafplaatsen in de gemeenten.

Voor drie begraafplaatsen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen en Zwammerdam was het al mogelijk online het graf van een dierbare te zoeken. Nu zijn ook de gegevens van de begraafplaatsen in Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Koudekerk aan den Rijn toegevoegd in een nieuw systeem.

Op www.grafzoeken.nl wordt na het invullen van de begraafplaats en de naam van de overledene de locatie van het graf zichtbaar. Wanneer nabestaanden via hun mobiele telefoon op de begraafplaats zoeken, worden ze via GPS naar het graf geleid. Medewerkers van de begraafplaats kunnen bezoekers zo ook beter van dienst zijn bij het vinden van het graf van een overledene.