Afgelopen zaterdag werd in Parkvilla in Alphen aan den Rijn de Alphense Veteranendag gehouden. Dit jaar was de opzet voor het eerst anders dan de afgelopen jaren en stond de Alphense Veteranendag in het teken van verbinding tussen veteranen en burgers.

De Alphense Veteranendag is de dag waarop veteranen uit de gemeente worden bedankt voor hun inzet tijdens missies. Waar de Alphense Veteranendag de afgelopen jaren vooral een besloten samenzijn van alleen veteranen was, werd dit jaar met deze traditie gebroken. Naast veteranen zijn op de dag voor het eerst ook burgers aanwezig. Met deze nieuwe opzet wil de gemeente ook meer jonge veteranen betrekken bij de Alphense Veteranendag en tegelijkertijd burgers met veteranen in contact brengen.

Wethouder Gerard van As opende de avond met een welkomstwoord. "Als gemeente faciliteren wij deze bijeenkomst, samen met het Comité Veteranenactiviteiten. Deze dag staat ook in het teken van verbinding, tussen veteranen van allerlei leeftijden en Alphense burgers", aldus Van As.

In Parkvilla werd een avond georganiseerd gaf het Veteranen Search Team een presentatie over hun activiteiten. Daarna vond een concert plaats van regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers' en werd de avond afgesloten met een borrel.