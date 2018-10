Netwerkbeheerder Liander heeft zijn maximumcapaciteit bereikt door de nieuwe zonneweide bij Boskoop. Daarom is de beheerder niet in staat om opgewekte stroom door bedrijven en organisaties in het energienetwerk op te nemen.

Dat meldde wethouder Leo Maat (Duurzaamheid) donderdagavond. "De zonneweide tussen Boskoop en Hazerswoude van de firma Lourier is de eerste zonneweide op het net in de regio en meteen het laatste project. Daarna kan er niet meer worden ingeleverd. Liander is daar niet voldoende op ingericht."

De netwerkbeheerder blijkt in het hele land een aantal knooppunten te hebben. In het centrum van Alphen is er geen probleem, maar bij Boskoop is er een knelpunt.

Daarom moet er eerst een nieuw laadstation worden aangelegd. De gemeente heeft inmiddels een aantal suggesties voor de plaatsing van het laadstation gedaan.

Het is de bedoeling dat de hele gemeente energieneutraal wordt. Daarvoor worden onder meer zonneweides aangelegd en grote daken en wateroppervlakten bedekt met zonnepanelen.