De kiwi die in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is geboren, is donderdagmiddag gepresenteerd aan het grote publiek. Ook werd tijdens de presentatie de Maori-naam van de kiwi onthuld: Tuatahi.

Kiwi's zijn inheemse loopvogels uit Nieuw-Zeeland. Kiwi's die in buitenlandse dierentuinen worden geboren krijgen volgens de traditie een Maori-naam, als eerbetoon aan de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Ook Avifauna heeft deze traditie voorgezet en het dier een naam gegeven die 'eerste' betekent.

De naam slaat op de primeur die Avifauna heeft met de geboorte van de kiwi. Avifauna is één van de zestien dierentuinen in de wereld die fokken met de bedreigde Noordereiland kiwi. In Nederland was nog eerder een babykiwi geboren, tot afgelopen september in Alphen aan den Rijn.