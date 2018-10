Wethouder Han de Jager zet vrijdag 12 oktober zijn handtekening onder het zogenaamde Regenboog-convenant. Daarmee is Alphen aan den Rijn een van de 62 gemeenten die de intentieverklaring heeft ondertekend. De gemeenteraad heeft hierop aangedrongen in een motie.

In de Regenboogmotie verplicht Alphen aan den Rijn zich om zich in te zetten voor inwoners met een andere seksuele geaardheid dan hetero. De uitvoering van de motie van de gemeenteraad ligt bij wethouder sociale zaken Han de Jager. Deze is erin geslaagd om nog voor deze week een afspraak te maken bij minister Ingrid van Engelshoven om zijn handtekening te zetten onder de intentieverklaring 'Regenboogsteden'.

De Jager benadrukt dat in de gemeente Alphen aan den Rijn al veel wordt gedaan voor de LHBT-gemeenschap. We werken toe naar een gemeenschap die inclusief is. Iedereen hoort erbij. "We zetten daarvoor in op voorlichting onder meer in het onderwijs. We doen ook mee aan nationale activiteiten", meldde De Jager. "Er zijn in onze gemeente erg weinig meldingen van discriminatie."

De wethouder voelt niet veel voor het aanleggen van een regenboogzebrapad. "We investeren in draagvlak en acceptatie. Ik zie een symbool meer als uitkomst van een proces." Bij de handtekening onder de landelijke intentieverklaring hoort een bedrag van 20.000 euro.