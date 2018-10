De zendmast in Alphen aan den Rijn is deze week weer twee keer bijzonder gekleurd tijdens Coming Out Day en Oktoberfeest. De toren is standaard in de kleur wit en groen verlicht, maar zal deze week ook in de kleuren van de regenboog en in het blauw-wit te zien zijn.

Tijdens de Coming Out Day wordt aandacht besteed aan het moment dat men openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. De kleuren van de regenboog staan symbool voor de diversiteit in seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Om die reden wordt de zendmast donderdag verlicht in de kleuren paars, blauw, groen, geel, oranje en rood.

Op de dag van het Alphense Oktoberfeest is de mast blauw-wit gekleurd. Het Oktoberfeest vindt zaterdag voor het eerst plaats in een tent op De Werf, tegenover de Alphense zendmast. De versieringen van de tent zullen net als voorgaande jaren blauw-wit geblokt zijn.

De zendmast is sinds december 2017 standaard in de kleuren groen en wit verlicht. Met het lichtschema wordt ingespeeld op belangrijke dagen en gebeurtenissen. Zo is de toren een avond niet verlicht tijdens de Nacht van de Nacht, die van 27 op 28 oktober plaatsvindt.