Afgelopen zondag is bij AAV'36 in Alphen aan den Rijn de atletiekbaan heropent. De baan is aan een grondige renovatie onderworpen waarbij de toplaag is vernieuwd en ook aan aantal andere aanpassingen zijn verricht.

Deze renovatie was noodzakelijk omdat er gaten en oneffenheden in de baan waren ontstaan. Ook voldeden een aantal van de installaties op de baan niet meer aan de internationale eisen voor de wedstrijdsport.

In overleg met de gemeente is gekozen om een zogenaamde sandwichconstructie als bovenlaag aan te brengen; een wat duurdere maar duurzamere -want veel meer slijtvaste- oplossing.

De renovatie is begonnen op 25 juni 2018 en de eindoplevering van de baan was op 27 september. De herkeuring van de baan door de Atletiekunie heeft op donderdag 4 oktober plaats gevonden.

Heropening op tijd gereed van NK Junioren

Bij de heropening zijn enkele vrijwilligers van de vereniging en twee ambtenaren van de gemeente door de toekomstig voorzitter van AAV'36, Michel du Chatinier, voor hun inzet tijdens de renovatie, in het zonnetje gezet.

Tijdens de renovatie zijn de atleten uitgeweken naar de velden van korfbalvereniging Tempo en naar de atletiekbaan van AV'47 in Boskoop.

De baan is hiermee op tijd gereed voor het houden van het Nationaal Kampioenschap Junioren, het grootste kampioenschap van de Atletiekunie. Het NK Junioren vindt plaats op 28, 29 en 30 juni 2019 in Alphen aan den Rijn.