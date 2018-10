Alphen aan den Rijn

Zendmast deze week tijdelijk verlicht in blauw-wit en regenboogkleuren

De zendmast in Alphen aan den Rijn is deze week weer twee keer bijzonder gekleurd tijdens Coming Out Day en Oktoberfeest. De toren is standaard in de kleur wit en groen verlicht, maar zal deze week ook in de kleuren van de regenboog en in het blauw-wit te zien zijn.